В Олександрії в будинку, де сталася пожежа, виявили загиблого чоловіка

6 грудня згорівшому приміщенні 5-ти поверхового будинку виявили труп людини.

Про це повідомляє УДСНС в Кіровоградській області.

“Так, о 21:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні 5-поверхового будинку, що не експлуатується, на вул. Діброви у м. Олександрії”, – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Було встановлено, що в приміщенні горіло сміття на площі 9 м2. О 22:14 пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Причина пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.