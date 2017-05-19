Олександрійський міськрайонний центр зайнятості на центральному проспекті міста провів багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського МРЦЗ О. Дмитрієнко.

Фахівці міськрайонного центру зайнятості пропонували свої послуги не тільки запрошеним безробітним, студентам, а й всім мешканцям Олександрії та району. У заході взяли участь понад 150 шукачів роботи, студенти 4-го курсу ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж» та Олександрійського технікуму Білоцерківського Національного аграрного університету.

Відвідувачам пропонували вакансії продавців, касирів, слюсарів із складання металевих конструкцій, електрогазозварників, токарів, фрезерувальників, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, економістів, начальника дільниці, фрезерувальників, терміста, художнього керівника, завідувача будинку культури та ін.

Під час заходу роботодавцями проводились індивідуальні співбесіди з шукачами роботи, за результатами яких 20 осіб були запрошені представниками підприємств відвідати підприємства для ознайомлення з роботою безпосередньо на робочому місці та остаточно визначитися щодо працевлаштування.

Представники Олександрійського міського об’єднаного комісаріату та Окремого загону спецпризначення Національної гвардії України пропонували безробітним громадянам військову службу за контрактом.

До заходу долучилися й фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надавали консультації юридичного спрямування тощо.

Студентську молодь поінформували про ефективні джерела вакансій та шляхи пошуку підходящої роботи. Крім цього, їхню увагу акцентували на важливих моментах складання резюме як одного з визначальних факторів самопрезентації при працевлаштуванні.