В Олександрії вакантними є 4 робочих місця із зарплатою понад 10 тисяч

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 124 одиниць.

Найбільша потреба на Кіровоградщині існує укваліфікованих робітниках з інструментом: робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин,операторах автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, швачках, слюсарях, електрогазозварниках, водіях автотранспортних засобів, тощо.

Що ж до зареєстрованих в Олександрії вакансій з найвищою зарплатнею, то вільними наразі є:

Посада Вимоги до освіти Завдання та обов’язки Заробітна плата ТОВ «Зернарі» менеджер (управитель) із збуту Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр Працювати у м. Київ. Вивчати ринок збуту, організовувати пошук клієнтів на купівлю продукції, вести переговори з клієнтами та укладати договори. 14 907,00 Професійно-технічна Поточний ремонт мукомольного обладнання 10 600,00 ТОВ «ЗПТУ Віра-CервісІнтермаш» головний енергетик Енергетика сільськогосподарського виробництва, магістр Організовувати технічно правильну експлуатацію та своєчасний ремонт енергетичного устаткування енергосистем, контролювати раціональне використанням електроенергії 10 000,00 ТОВ «ВПК Олександрія ПТО-сервіс» слюсар-електромонтажник Професійно-технічна Монтаж електричних схем, ремонт електричної частини підйомно-транспортного обладнання, вміння читати схеми. Мати допуск роботи на висоті 12000,00

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.