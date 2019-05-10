В Олександрії вакантними є 4 робочих місця із зарплатою понад 10 тисяч

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 124 одиниць.
Найбільша потреба на Кіровоградщині існує укваліфікованих робітниках з інструментом: робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин,операторах автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, швачках, слюсарях, електрогазозварниках, водіях автотранспортних засобів, тощо.
Що ж до зареєстрованих в Олександрії вакансій з найвищою зарплатнею, то вільними наразі є:
|Посада
|Вимоги
до освіти
|Завдання та обов’язки
|Заробітна плата
|ТОВ «Зернарі»
|менеджер (управитель) із збуту
|Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр
|Працювати у м. Київ.
Вивчати ринок збуту, організовувати пошук клієнтів на купівлю продукції, вести переговори з клієнтами та укладати договори.
|14 907,00
|Професійно-технічна
|Поточний ремонт мукомольного обладнання
|10 600,00
|ТОВ «ЗПТУ Віра-CервісІнтермаш»
|головний енергетик
|Енергетика сільськогосподарського виробництва, магістр
|Організовувати технічно правильну експлуатацію та своєчасний ремонт енергетичного устаткування енергосистем,
контролювати раціональне використанням електроенергії
|10 000,00
|ТОВ «ВПК Олександрія ПТО-сервіс»
|слюсар-електромонтажник
|Професійно-технічна
|Монтаж електричних схем, ремонт електричної частини підйомно-транспортного обладнання, вміння читати схеми. Мати допуск роботи на висоті
|12000,00
Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.