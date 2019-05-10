В Олександрії вакантними є 4 робочих місця із зарплатою понад 10 тисяч

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У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 124 одиниць.

Найбільша потреба на Кіровоградщині існує укваліфікованих робітниках з інструментом: робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин,операторах автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, швачках, слюсарях, електрогазозварниках, водіях автотранспортних засобів, тощо.

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Що ж до зареєстрованих в Олександрії вакансій з найвищою зарплатнею, то вільними наразі є:

Посада Вимоги

 до освіти

 Завдання та обов’язки Заробітна плата
ТОВ «Зернарі»
менеджер (управитель) із збуту Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр Працювати у м. Київ.

Вивчати ринок збуту, організовувати пошук клієнтів на купівлю продукції, вести переговори з клієнтами та укладати договори.

 14 907,00
  Професійно-технічна Поточний ремонт мукомольного обладнання 10 600,00
ТОВ «ЗПТУ Віра-CервісІнтермаш»
головний енергетик Енергетика сільськогосподарського виробництва, магістр Організовувати технічно правильну експлуатацію та своєчасний ремонт енергетичного устаткування енергосистем,

контролювати раціональне використанням електроенергії

 10 000,00
ТОВ «ВПК Олександрія ПТО-сервіс»
слюсар-електромонтажник Професійно-технічна Монтаж електричних схем, ремонт електричної частини підйомно-транспортного обладнання, вміння читати схеми. Мати допуск роботи на висоті 12000,00

 

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії  – звертайтесь до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

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