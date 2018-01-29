В Олександрії вантажівка ледь не зруйнувала будинок

Вчора, 28 січня, о 22:15 вантажний автомобіль, з’їхавши з дороги, пошкодив паркан та влетів на територію приватного домоволодіння. У цей час господарі вже полягали спати. А коли почули у дворі гуркіт, вийшли на подвір’я та побачили, що у них у дворі вантажівка. Подія трапилася на перехресті вулиці Бессарабської і провулку Мар‘ївського, що в Покровському мікрорайоні.

Про це повідомляють “Олександрійські новини”.

Як розповів водій автівки, кабіну вантажівки почало “водити” дорогою, а коли він спробував загальмувати, то не впорався з кермуванням на слизькій дорозі та злетів прямісінько у двір до людей.

На щастя, водієві вдалося вивернути руль та не зачепити будинок. Водій пообіцяв господарям компенсувати витрати на ремонт паркану.

Господарка зазначає, що це далеко не перша ДТП, яка тут трапилася. Власники будинку неодноразово зверталися до місцевої влади за допомогою, але до цього часу безрезультатно. “Міській владі ми не потрібні”, – обурюється Ніна Власенко. За її словами, вони просили про допомогу мера, на що він пообіцяв встановити “лежачих поліцейських”. Та й досі нічого не було зроблено.