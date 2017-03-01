В Олександрії вантажівку з багнюки витягали рятувальники

Сьогодні, в перший день весни в Олександрії не обійшлося без пригод через багнюку на деяких дорогах міста. Так, водій вантажівки звернувся до рятувальників за допомогою у буксуванні його авто. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на фахівця 2 Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії Світлану Шабанову.

Повідомлення до підрозділу ДСНС надійшло об 11:13 від водія про те, що останній не може сам виїхати з багнюки на своїй вантажівці SKANIA.

О 12:10 5 чоловік особового 12 ДПРЧ 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії та дві одиниці техніки (УРАЛ-4320 та АЦ-40(131)) надали допомогу по витягненню вантажного автомобіля із багнюки.