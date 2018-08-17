Роботи по заміні старих ламп на нові енергозберігаючі наразі тривають по вулиці Веселковій, що в районі Олександрійської районної лікарні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Також за останній місяць енергозберігаючі led-лампи встановили по вулицях Анатолія Кохана, Бережній та на вулицях Таврійській, Українській, провулках Гната Юри і Зеленому, що в районі центральної районної лікарні.

Додамо, що з міського бюджету було додатково виділено 442,8 тысяч гривень на програму модернізації вуличного освітлення.