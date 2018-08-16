В Олександрії відбудеться акція на підтримку інклюзивно-ресурсного центру

Як вже повідомляв Голос Громади, в Олександрії на базі Олександрійського навчально-виховного пройде (не)конференція у форматі EdCamp. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

В рамках заходу педагоги візьмуть участь в акції на підтримку міського інклюзивно-ресурсного центру «Всі діти різні – всі діти рівні!». В рамках якої будуть зібрані канцелярські товари, дидактичні ігри, засоби для розвитку дрібної моторики для його відвідувачів.