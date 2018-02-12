В Олександрії відбудеться Чемпіонат пам’яті Максима Бендерова (відео-анонс)

Упродовж 2 та 3-го березня в Олександрії буде проходити відкритий Чемпіонат Кіровоградської області з військово-спортивного багатоборства в пам’ять про загинувшого в АТО нашого земляка Максима Бендерова.

У програмі турніру: 2 березня – стрільба з пневматичної гвинтівки та 3-го березня – всестильовий бій.

У Чемпіонаті окрім олександрійських спортсменів беруть участь також команди з Харківської, Полтавської, Запорізької, Хмельницької, Одеської та інших областей.

Підтримати наших спортсменів запрошують на другий день проведення Чемпіонату – 3 березня, який проходитиме в спортивному залі ДЮСШ №2.