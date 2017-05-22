В Олександрії відбудеться фестиваль дитячої творчості «Першоцвіт» для наймолодших.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей першого червня в нашому місті пройде фестиваль дитячої творчості “Першоцвіт”.

У ньому візьмуть участь вихованці усіх дошкільних навчальних закладів Олександрії – про це було ухвалено на останньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Також виконком затвердив склад організаційного комітету фестивалю. Фестиваль «Першоцвіт» проводиться у місті до Дня захисту дітей дев`ятий рік поспіль.