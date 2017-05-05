В Олександрії відбудеться хода “Безсмертного полку”. Короткий анонс заходів на 9 травня

409
Архівне фото

З нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Олександрії відбудуться ряд тематичних заходів.

Так о 8:00 годині відбудеться мітинг на військовому кладовищі по Куколівському шосе.

Міжнародна громадської організації «Вимпел України» у рамках благодійного проекту «Безсмертний полк» запрошує бажаючих взяти участь у ході пам’яті батьків і дідів, які врятували світ від фашистської чуми. Збір о 9:20 на пл. Соборній біля краєзнавчого музею. Детальніше дізнатися можна за телефонами: 096 645 27 87 та 066 722 03 47

Читайте також:  До депутатів Олександрійської районної ради звернулися жителі двох сіл

О 10:00 годині біля Братської могили по вул. Діброви розпочнеться загальноміський мітинг, по завершенню якого відбудеться урочисте проходження воїнів місцевого гарнізону по вул. Діброви.

Цього ж дня у ПК «Світлопільський» о 12:00 годині відбудеться концерт «Вічна пам’ять героям». Вхід вільний.

О 13:00 на майданчику перед палацом культури почнеться частування ветеранів і гостей свята «солдатською кашею».

Читайте також:  В Олександрійському колегіумі вітали найкращих учнів (ФОТО)

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ