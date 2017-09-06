В Олександрії відбудеться мітинг проти підвищених тарифів

8-го вересня о 8:30 біля будинку міської ради розпочнеться акція протесту проти нових тарифів КП «Житлогосп».

Про це повідомляє “Моя Олександрія” з посиланням на голову Кіровоградської обласної громадської організації “Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництві, та козацтва України” С. Горбачова, який і виступає організатором мітингу.

За словами Сергія Горбачова акція протесту не буде обмежена у часі. Активісти стоятимуть до тих пір, поки питання відміни тарифів не буде повністю вирішено.

Він також зауважив, що мітингувальники підуть на засідання сесії, яка розпочнеться о 9:00.

Організатор мітингу повідомив, що сьогодні він передасть правоохоронним органам офіційне повідомлення про акцію протесту.

Нагадаємо, що 11 серпня в дію вступили нові підвищені тарифи, які майже вдвічі вищі за попередні.

13 липня депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким було подано проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

23-го серпня було зареєстровано звернення депутатів Олександрійської міської ради до міського голови з вимогою скликати позачергову сесію та розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

8-го вересня о 9:00 відбудеться тридцять п’ята сесія Олександрійської міської ради 7 скликання, на якій планується розглянути питання про скасування рішення виконкому щодо підвищених тарифів.