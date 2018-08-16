В Олександрії відбудеться (не)конференція EdCamp

В середу, 22 серпня, на базі Олександрійського навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІ ступенів №17 – ліцей» відбудеться (не)конференція у форматі EdCamp на тему: «Створюємо новий освітній простір». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

На конференцію до Олександрії завітають експерти, з Києва, Тернополя та Херсона, які проведуть тренінги, практикуми та майстер-класи для учасників заходу.

Зазначимо, що в лютому 2018 року в Олександрії відбулась регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp Oleksandrija.