В Олександрії відбудеться (не)конференція з питань розвитку Нової школи

26 лютого, в місті Олександрія на базі Олександрійського навчально-виховного комплексу ЗНЗ І-ІІ ступенів №17 – ліцей відбудеться регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp Oleksandrija «Оновлюємо методичні служби для потреб вчительства Нової школи».

До участі в заході зареєструвалось 170 учасників, для яких будуть проведені зустрічі, сесії від цікавих експертів з різних питань: нова українська школа, формування професійної компетентності педагога, оновлення методичних служб. До цього будуть залучені 20 експертів з різних куточків країни.

Координаторами проекту в нашому місті виступає методист Науково-методичний центр управління освіти Олександрійської міськради Олександр Даценко та директор 17 школи Олена Терентьєва.

Нагадаємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки учасникам міні-EdCamp Oleksandrija буде зараховано кількість годин (не)конференції до обсягу підвищення кваліфікації.

Зазначимо, що Олександрія не єдине місто Кіровоградщини де відбудеться EdCamp, так в березні місяці в місті Новоукраїнка відбудеться міні-EdCamp Novoukrajinka темою якого буде «Нова українська школа в Новоукраїнці: компетентнісний підхід до навчання».