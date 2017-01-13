В Олександрії відбудеться обласний чемпіонат з армліфтингу

11 лютого о 10:00 в приміщенні СК “Планета спорту” відбудеться чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу. Організаторами виступають ГО “Сильна Олександрійщина”.

Захід традиційно пройде за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева та приватних підприємців Івана Єгорова та Сергія Єгорова.

Заявки на участь в чемпіонаті можуть подавати всі бажаючі до 8 лютого 2017 року. Довідка за телефоном: (099) 560-48-02