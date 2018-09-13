В Олександрії відбудеться «Покровський ярмарок»

13 жовтня в Олександрії на площі Соборній з 08:00 до 15:00 години відбудеться «Покровський ярмарок – 2018». Відповідне рішення сьогодні було прийнято під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Під час ярмарку відбудеться реалізація продукції від підприємств і товаровиробників міста. Також запросять до участі в ярмарку виробників з сусідніх районів: Онуфрівського, Петрівського, Світловодського і Знам’янського району.

Також в програмі заходу виставка-ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та концертна програма.