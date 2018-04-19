В Олександрії відбудеться прибирання в парку по Садовій

В суботу, 21 квітня, громадська організація «Рідний дім. Олександрія» організує вже традиційний суботник в парку по вулиці Садовій.

«Ініціаторами прибирання виступає наша громадська організація та небайдужий мешканець міста Сергій Мілян. Ми запрошуємо всіх охочих виділити хоча б годину вашого часу і провести її з користю для довкілля. За останні чотири роки парк набув вже більш «людського», цивілізованого, вигляду. Тому просимо всіх, хто може і хоче, приєднатися до прибирання, щоб цей парк ставав ще кращим та чистішим», – розповідає голова ГО «Рідний дім. Олександрія» Євгенія Мороз.

Початок заходу організатори анонсували на 09:00. Місце збору біля білої арки на вході до парку, неподалік автовокзалу. Весь необхідний реманент, а це граблі, лопати, мішки для сміття організатори видаватимуть на місці окрім робочих рукавичок, про наявність яких охочі прийняти участь в прибиранні мають потурбуватися самі.