В Олександрії відбудеться традиційний зліт ретротехніки (анонс програми)

22 та 23 червня в Олександрії проходитиме широкомасштабний фестиваль «Ретрозліт «Олександрія-2019», нагадує «Голос Громади».

З приводу цього надзвичайно видовищного всеукраїнського заходу, який цього року проводитиметься в нашому місті вже вчетверте, сьогодні в олександрійському Будинку футболу відбулася прес-конференція за участі місцевих ЗМІ. На ній незмінні організатори виставки (а це ентузіасти своєї справи Ігор Широкун, Костянтин Широкун та Олексій Василенко) анонсували її програму та відповіли на запитання журналістів.

Отже, чим потішить глядачів цього разу ретрофестиваль різноманітної раритетної авто- , мото- та іншої техніки, яка за свої попередні роки встигла завоювати неабияку популярність не лише в Олександрії, а й в Україні:

22 червня, субота

Місто Олександрія, пл. Соборна

Ретроралі «Олександрія»

08.30-09.00 Збір ретроавтомобілів і мотоциклів на пл. Соборній (в межах майданчика перед колишнім пам’ятником).

– Виставка ексклюзивних автомобілів та мотоциклів на пл. Соборній.

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – (перша частина – перегони).

– Засідання суддівської комісії.

– Робота ведучих.Розповідь про ралі, представлення основних учасників.

– Робота технічної комісії ралі (оцінка автомобілів на предмет допуску до змагань).

10.00 Урочисте відкриття першого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово від представників Олександрійської міської ради, виступ організаторів, гостей, суддівської групи FAU.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів (перша частина).

11.00 – Старт учасників ралі (роздільний).

Дитячі змагання на педальних автомобілях (друга частина – слалом).

14.00-14-30 (орієнтовно) Фініш ралі. МістоЗнам*янка, привокзальна площа, Палац культури. Екскурсія до локомотивного депо з відвідуванням музею та цехів з ремонту.

Повернення учасників у м. Олександрія на ночівлю.

22червня, неділя

Місто Олександрія, стадіон «Ника»

Виставка ретротехніки

08.00 Початок реєстрації учасників.

10.00-17.00 Робота виставки для глядачів

– Робота точок харчування для відвідувачів (простір перед входом на стадіон).

– Робота ярмарку народних умільців.

11.00 Урочисте відкриття другого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово офіційних осіб, організаторів, гостей, офіційного представника ФАУ.

– Концертна програма за участі художніх колективів м. Олександрії

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – слалом, перегони.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів.

– Конкурс стилю (конкурс елеганції) для власників ретротехніки (презентація автомобілів та костюмів відповідногоперіоду).

– Виступ команди «Сильна Олександрійщина».

– Конкурс для відвідувачів та учасників «Хто тут найсильніший?»

17.00 Вручення нагород та дипломів учасникам виставки. Закриття фестивалю.

Довідка організаційного комітету. Згідно з офіційним календарем Автомобільної федерації України (FAU) 22-23 червня 2019 р. ретроклуб «Олександрія» проводить у своєму місті четвертий Всеукраїнський фестиваль історичної техніки «Ретрозліт «Олександрія». Захід організовано за підтримки олександрійського міського голови Степана Цапюка, міськради і адміністрації футбольного клубу «Олександрія».

Фестиваль проходить під егідою Автомобільної федерації України (FAU), згідно з її правилами. У ретрозльоті візьмуть участь понад сто одиниць старовинних автомобілів і мотоциклів. В рамках фестивалю пройде рідкісне змагання – класичне ралі на ретроавтомобілях, яке стане IV етапом Кубка України, нарівні зі стартами в Києві, Львові та Кам’янці-Подільському. Боротьба за кубок приверне в Олександрію ще більше унікальних машин, причому з числа кращих, які перебувають у високих технічних кондиціях і автентичному стані. Для глядачів буде особливо цікаво те, що ретроавтомобілі вони побачать не тільки в статичній експозиції, а й в русі.

Цього року олександрійці очікують в гості найбільш шанованих членів ретротоваристваУкраїни – власників музеїв і приватних колекцій, реставраторів з різних регіонів з унікальними експонатами зі своїх зібрань. Вже отримано підтвердження про участь автомобілів і мотоциклів з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, ГорішніхПлавнів, Зеленодольська, Черкас, Смілої і звичайно ж з самої Олександрії, Знам’янки та обласного центру.

Отож шановні жителі міста, не пропустіть цей захід: він обіцяє бути, як ніколи раніше, видовищним та захоплюючим. Вхід на всі виставкові майданчики і заходи ретрозльоту вільний.