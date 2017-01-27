Сьогодні, 27 січня 2017 року о 18:30 на пл. Соборній відбудеться Всеукраїнська акція #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.

Про це повідомляється в спільності Типичная Александрия в соц.мережі Вконтакте.

Ця акція спрямована на підтримку українських воїнів, ветеранів, які повернулися зі Сходу України. Її мета – привернути увагу до проблем адаптації військовослужбовців у мирному житті. На флешмоб в підтримку воїнів запрошуються всі небайдужі олександрійці та олександріки.

Організаторами заходу виступає добровольчий корпус “АЗОВ”.