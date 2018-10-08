В Олександрії відбудеться виставка дитячих малюнків “Визнана українська автентичність”

16 жовтня, в олександрійській художній галереї VashArt gallery, що на вул. Чижевського, 8, відкриється виставка дитячих малюнків “Визнана українська автентичність”. Про це «Голос Громади» повідомили співорганізатори виставки Анна Орловська та Ірина Кваша. На відкриття заходу, яке розпочнеться о 15-й годині, вони запрошують дітей, батьків, художників, журналістів, поціновувачів мистецтва.

У програмі: відкриття виставки, фуршет, жива музика.

Організатори, анонсуючи цей мистецький захід, зокрема зазначають: «Упродовж попереднього місяця, діти у віці 10-16 років з Олександрії та Олександрійського району брали участь у конкурсі малюнків VashArt gallery.

Перед юними учасниками стояло непересічне завдання – створення сучасного малюнку з використанням елементів візуального мистецтва, найбільш характерних Україні (на думку дитини) – трипілля, елементи петриківського розпису, елементи стилю Марії Примаченко, вишивки тощо.

У результаті вдалося зібрати оригінальні роботи, що вражають креативністю, поєднанням різних стилів малювання. Приходьте побачити малюнки наочно. Три переможці конкурсу візьмуть участь у створенні серії з дев`яти картин, розміром 1 Х 1 м спільно з професійними художниками-наставниками. Виставка працюватиме до 5 листопада 2018 року».

Конкурс дитячих малюнків і створення серії з 9-ти картин відбувається за підтримки Українського культурного фонду в рамках проекту “Зірковий шлях в мистецтві починається з Vashart gallery”.