В Олександрії відбудеться ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

Обласна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню громадян з числа осіб з інвалідністю. Ефективною формою пошуку роботи є участь безробітних у ярмарку вакансій, що є однією із форм співпраці служби зайнятості з роботодавцями та шукачами роботи. Метою таких заходів є надання оперативної адресної допомоги як шукачам роботи, так і роботодавцям у підборі необхідних кадрів.

Про це повідомили у Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Так, 13 вересня 2017 року, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбудеться багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості для громадян з інвалідністю. Шукачів роботи та роботодавців запрошують за адресою проспект Соборний, 126 а, м. Олександрія. Початок о 10:00.