В Олександрії відбудеться ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

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Обласна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню громадян з числа осіб з інвалідністю. Ефективною формою пошуку роботи є участь безробітних у ярмарку вакансій, що є однією із  форм співпраці служби зайнятості з роботодавцями та шукачами роботи. Метою таких заходів є надання оперативної адресної допомоги як шукачам роботи, так і роботодавцям у підборі необхідних кадрів.

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Про це повідомили у Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Так, 13 вересня 2017 року, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбудеться багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості для громадян з інвалідністю.  Шукачів роботи та роботодавців запрошують за адресою проспект Соборний, 126 а, м. Олександрія.  Початок о 10:00.

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