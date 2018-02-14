В Олександрії відбудеться ярмарок

В Олександрії з 13 березня 2018 року по 18 березня відбудеться виставка-ярмарок з продажу саджанців плодових та декоративних рослин, насіннєвого матеріалу та меду.

Про це йдеться в проекті рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради, опублікованому сьогодні, 14 лютого, на сайті міськради.

Проведення ярмарку заплановано на площі Соборній. Цей захід вже став традиційним для багатьох олександрійців, котрі мають бажання придбати саджанці дерев та мед, а також інший насіннєвий матеріал.

Ця виставка-ярмарок нашому місті проводиться двічі на рік. Більш детально про минулорічний ярмарок можна прочитати за посиланням: http://golosgromadu.info/v-oleksandriyi-bilya-pk-svitlopilskyj-prohodyt-yarmarok-foto