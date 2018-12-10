В Олександрії відбудеться європейський різдвяний ярмарок

Олександрійців запрошують на європейський різдвяний ярмарок, який відбудеться 25 грудня у внутрішньому дворику готельно-розважального комплексу «Дом Пищевича», що по вул. Першотравнева, 4.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку «Дом Пищевича» у Facebook.

Захід розпочнеться о 15.00.

Святкова програма буде супроводжуватись майстер-класом та переглядом різдвяних фільмів.

На гостей свята чекає широкий асортимент товарів handmade, екопродукція, вироби зі срібла.

Також гості зможуть спробувати смачну вуличну їжу й напої та зробити фото на пам’ять в облаштованій тематичній фотозоні.