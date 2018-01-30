В Олександрії відбудеться зустріч з командою «Будуємо Україну разом»

У приміщені Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д. І. Чижевського (вул. Шевченка, 66, Олександрія) 31 січня о 15 год. відбудеться перша зустріч команди проекту “Будуємо Україну разом” з громадськістю та журналістами.

Будуємо Україну разом (далі БУР) – це культурно-освітній проект, який через волонтерство та подорожі розвиває серед молоді почуття довіри та відповідальності за свою країну, спроможний допомогти з проведенням ремонтних робіт місцевій галереї Vash Art та облаштуванням житла малозабезпеченим олександрійським сім’ям, обраним на підставі візитів членів команди.

За чотири роки команда БУР відвідала 30 міст, залучила 1319 унікальних волонтерів, відремонтувала 144 помешкань, створила 47 громадських просторів та 50 малюнків і муралів.

У грудні 2017 року БУР проводив перший етап конкурсу серед малих та середніх міст, обирав куди приїде вже цього року. З 93 поданих заявок відібрано 16 міст, серед яких є Олександрія. Заявку подавала ГО “Спілка митців Олександрійщини”. Наразі починається другий етап конкурсного відбору.

Ви зможете докладніше ознайомитися з перевагами проекту “Будуємо Україну разом”, обговорити перспективи його реалізації в Олександрії, знайти свої вигоди та долучитися до впровадження за умови перемоги ГО “Спілка митців Олександрійщини” в другому турі конкурсу, відвідавши зустріч.

Інформація про наступні заходи впродовж 31 січня – 2 лютого 2018 року з представниками органів влади, місцевого самоврядування та бізнесом оновлюватиметься тут https://www.facebook.com/events/185646438848418/ Слідкуйте за анонсами.

Контактна особа: Ірина Кваша 099 744 07 12