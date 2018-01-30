В Олександрії відбудеться зустріч з командою «Будуємо Україну разом»

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У приміщені Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д. І. Чижевського (вул. Шевченка, 66, Олександрія) 31 січня о 15 год. відбудеться перша зустріч команди проекту “Будуємо Україну разом” з громадськістю та журналістами.

Будуємо Україну разом (далі БУР) – це культурно-освітній проект, який через волонтерство та подорожі розвиває серед молоді почуття довіри та відповідальності за свою країну, спроможний допомогти з проведенням ремонтних робіт місцевій галереї Vash Art та облаштуванням житла малозабезпеченим олександрійським сім’ям, обраним на підставі візитів членів команди.

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За чотири роки команда БУР відвідала 30 міст, залучила 1319 унікальних волонтерів, відремонтувала 144 помешкань, створила 47 громадських просторів та 50 малюнків і муралів.

У грудні 2017 року БУР проводив перший етап конкурсу серед малих та середніх міст, обирав куди приїде вже цього року. З 93 поданих заявок відібрано 16 міст, серед яких є Олександрія. Заявку подавала ГО “Спілка митців Олександрійщини”. Наразі починається другий етап конкурсного відбору.

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Ви зможете докладніше ознайомитися з перевагами проекту “Будуємо Україну разом”, обговорити перспективи його реалізації в Олександрії, знайти свої вигоди та долучитися до впровадження за умови перемоги ГО “Спілка митців Олександрійщини” в другому турі конкурсу, відвідавши зустріч.

Інформація про наступні заходи впродовж 31 січня – 2 лютого 2018 року  з представниками органів влади, місцевого самоврядування та бізнесом оновлюватиметься тут https://www.facebook.com/events/185646438848418/ Слідкуйте за анонсами.

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Контактна особа: Ірина Кваша  099 744 07 12

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