В Олександрії відбудуться громадські слухання стосовно оцінки впливу теплозабезпечення на довкілля

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6 вересня цього року в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи о 15:00 відбудуться громадські слухання, на яких буде обговорено звіт з оцінки впливу на довкілля від реалізації проекту «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У громадських слуханнях приймуть участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, а також прийняти участь у заході запрошують депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, голів інститутів громадянського суспільства і, звичайно, жителів Олександрії.

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