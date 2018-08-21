В Олександрії відбудуться громадські слухання стосовно оцінки впливу теплозабезпечення на довкілля

6 вересня цього року в приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи о 15:00 відбудуться громадські слухання, на яких буде обговорено звіт з оцінки впливу на довкілля від реалізації проекту «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У громадських слуханнях приймуть участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, а також прийняти участь у заході запрошують депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, голів інститутів громадянського суспільства і, звичайно, жителів Олександрії.