В Олександрії відбудуться заходи з відзначення Дня гідності та свободи

Сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради було затверджено план заходів з відзначення Дня гідності та свободи.

У рамках проведення заходів до Дня гідності та свободи для учнів та юнацтва у Центральній бібліотеці ім. Пушкіна будуть організовані патріотична година «Моя Україна – вільна держава» (20.ХІ. 15.00 год.), у бібліотеках-філіях №№ 8 та 10 – естафета слави і зустріч з героями АТО (15.ХІ.11.45 год.) та хронометр пам`яті «Не забуваймо про тих, хто хотів жити» (15.ХІ. 10.20 год.) відповідно.

Також заплановано провести інформаційні заходи «Хроніка подій Революції Гідності», «Палаюча зима: боротьба за свободу» у музейному центрі ім.Худякової (19.ХІ. 10.30 год. та 21.ХІ.12.00 год.), літературно-музичну композицію «У їхніх серцях жила Україна» (біля меморіалу Т.Г.Шевченка, 21.ХІ.10.00 год.), а 21.ХІ. о 9.30 год. відбудеться покладання квітів до пам`ятника воїнам АТО. З 12 по 16 листопада в освітніх закладах триватимуть виховні заходи з вшанування пам`яті борців за свободу, загиблих під час Революції Гідності. Кошторис на проведення згаданих заходів виконком затвердив у сумі 650 гривень (придбання квітів та транспортні послуги).