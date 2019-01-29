В Олександрії відбулась ділова зустріч з представниками новостворених підприємств

Сьогодні служба зайнятості розглядає поглиблення і розширення соціального партнерства з роботодавцями, а також забезпечення адресної взаємодії з роботодавцями з врахуванням їх особливостей і потреб як один з пріоритетів у своїй роботі.

З цією метою в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості днями відбулася ділова зустріч з представниками новостворених підприємств, які розпочали свою діяльність у таких галузях, як вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, комплексне обслуговування об’єктів, гуртова торгівля іншими товарами господарського призначення, та ін.

Слід зазначити, що такий вид спілкування служби зайнятості та роботодавців як ділові зустрічі, допомагають вдосконалити форми й методи співпраці щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, сприяють створенню нових робочих місць, легалізації тіньової зайнятості, навчання та перенавчання дорослого незайнятого населення під замовлення роботодавця, організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру тощо.

Фахівці центру зайнятості та соціальні партнери (представники управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділення Пенсійного фонду) обговорили з роботодавцями питання дотримання роботодавцями норм чинного законодавства, зокрема щодо працевлаштування неповнолітніх, інших категорій населення, які потребують додаткових гарантій зайнятості. Особливу увагу було приділено легалізації найманої праці як гарантованому соціальному та пенсійному забезпеченню громадян.

Окремим аспектом зустрічі стало обговорення можливостей служби зайнятості. Зокрема, було презентовано новітні підходи у роботі шляхом застосування сервісу «Електронний кабінет роботодавця», що фактично є персональним автоматизованим робочим місцем роботодавця, працювати в якому можливо в будь-якому місці, якщо воно має доступ до мережі Інтернет.

Крім того, зазначалося, що роботодавець має змогу переглянути історію виданих центром зайнятості направлень працівників, виконання договорів на громадські та роботи тимчасового характеру, звіти за формами 3-ПН, 4-ПН, 1-ПА, які подаються до центру зайнятості, стан укомплектування заявлених вакансій, тематику семінарів для роботодавців та багато іншої цікавої інформації та ін.

Усі учасники заходу мали можливість висловити свою думку та окреслити коло питань, які потребують першочергового вирішення.

Наприкінці зустрічі були сформульовані рекомендації та намічені шляхи подальшої співпраці задля вирішення кадрових питань новостворених підприємств та інших питань, що стосуються зайнятості населення.