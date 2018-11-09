В Олександрії відбулась робоча зустріч поліцейських та представників автодору

Вчора, 8 листопада,в Олександрійському відділу поліції Кіровоградської області відбулася робоча зустріч начальника Олександрійського відділу поліції Володимира Хвостова з керівником філії «Олександрійська дорожня експлуатаційна дільниця» Кіровоградського облавтодору Олександром Руденком та головним інженером комунального підприємства «Благоустрій» міської ради Євгеном Мельником.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Під час зустрічі було обговорено питання взаємодії поліції з відповідними службами, у тому числі щодо реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути у зв’язку з погодними умовами та обговорено питання обслуговування маршрутів місцевого значення в рамках забезпечення діяльності громадського транспорту, під’їзду до навчальних закладів.

Також, учасниками зустрічі була досягнута домовленість про співпрацю в осінньо-зимовий період.

Наразі, Олександрійська філія обслуговує кілька магістралей у межах Олександрійського та Онуфріївського районів.