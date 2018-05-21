В Олександрії відбулась виставка мисливських собак

20 травня в Олександрії проходила міжрайонна виставка мисливського собаківництва. Ці своєрідний захід розгорнувся у зручному і улюбленому олександрійцями місці – на березі Інгульця, у так званих Топольках. Змагання проходили у двох підрозділах, або висловлюючись професійною мовою – рингах. Перший ринг – лягаві і спанієлі, другий – лайки і гончі. Відповідно для цього були відокремлені та огороджені шнурами з прапорцями два прямокутні майданчики (власне ринги), на яких згідно правил по черзі мали пройти кожен з чотириногих учасників у супроводі господаря, після чого суддя (експерт) виставки давав оцінку, описуючи усно перед глядачами переваги і недоліки екстер`єра собаки, її поведінки та інших характеристик. Глядачів, до речі, прийшло не надто багато, але з усього видно було , що переважно це справжні любителі собак. Дехто прийшов навіть зі своїми домашніми улюбленцями, які аж ніяк не відносилися до категорії мисливських – просто так, «на людей подивитись і себе показати». Такі кімнатно-декоративні, іноді «кишенькових» розмірів тваринки поводилися тихо і пристойно, у той час як різношерста (у прямому розумінні) компанія учасників часом в азарті створювала неймовірний гавкіт.

Як зазначив експерт І рингу, голова Кіровоградського обласного осередку Федерації мисливського собаківництва України Микола Чорний, у його підрозділі взяли участь такі породи, як західно-сибірська і російська лайки, естонська, російська ряба, українська карпатська гончі та інші. Він пояснив, що головна мета змагань такого рівня – не лише оцінка, а й роз`яснення господарям собак, на що їм слід звернути увагу і над чим попрацювати з дресировкою тварин. А отримані ними відповідні оцінки дадуть можливість брати участь у виставках обласного та республіканського рівнів. Також собакам видається так званий робочий диплом, згідно з яким вона переводиться у «робочий клас». Експерт ІІ рингу Валерій Скуртов проводив оцінювання також на високому рівні, даючи прискіпливі, але разом з тим і доброзичливі характеристики: «Цей спанієль відповідає вимогам, зуби хороші, довжина вух нормальна – дістають до кінчика носа, але не вихований. Не вміє ходити з господарем, тому ще треба попрацювати». Або: «Лягавий гарний, правда, трохи світлі очі і дещо високозадий. Хвіст під час ходу тримає закрученим, а треба рівно. Але як представник своєї породи, має доволі непоганий вигляд».

Ну а господарі – це переважно справжні ентузіасти. Є серед них не місцеві: наприклад, Олександр Меланченко приїхав на виставку з Компаніївки. Займається собаківництвом з 1986 року, тримає аж 6 (!) мисливських собак: 3 гончаки і 3 дратхари. Але привіз з собою лише одну, найдостойнішу – рябу гончу.

А Микола Бондаренко з с.Недогарки, що в Олександрійському районі, виховує лайку: «Ніяких інших порід не визнаю. Тридцятий рік займаюсь лайками. Вони гарні, розумні, добрі (тим часом його підопічна чорна лайка Кедра, дружелюбно махаючи хвостом, з цікавістю обнюхувала кореспондента «Голосу громади» і весело ставала на задні лапи, заглядаючи в лице – прим.авт.). Такі собаки в роботі безвідмовні, піднімуть будь-яку дичину. Але улюблениця моєї родини (ось і мій онук прийшов поуболівати за неї) ще молода, вона тільки вчиться», – поділився пан Микола.

Виставка була організована спільно обласним осередком Федерації мисливського собаківництва та обласною і районною організаціями Українського товариства мисливців та рибалок.