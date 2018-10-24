В Олександрії відбулася 31 сесія районної ради

Сьогодні, 24 жовтня, відбулася тридцять перша сесія сьомого скликання Олександрійської районної ради під час якої на розгляд депутатів було винесено 16 питань, які місцеві народні обранці одноголосно підтримали.

Повідомляє Голос Громади.

Також грамотою Кіровоградської обласної ради за сумлінну працю був нагороджений Віктор Близнюк – Аднріївський сільський голова.

На сесії депутати розглянули та прийняли питання про прийняття на баланс та передачу в оренду адміністративної будівлі та споруд, затвердили програму розвитку та підтримки комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» на 2018-2020 роки, також внесли зміни до рішення райради про районний бюджет на 2018 рік.