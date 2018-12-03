В Олександрії відбулася 32 сесія районної ради з вирішенням ряду важливих питань

Днями відбулася тридцять друга сесія сьомого скликання Олександрійської районної ради під керівництвом голови районної ради Ольги Коріненко

Повідомляє Голос Громади.

Під час засідання депутати розглянули понад 15 проектів рішень, які було внесено до порядку денного сесії.

Ольга Корінено звітувалася про роботу депутатського корпусу протягом 2018 року, а начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Ірина Кравчук доповіла про стан реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2013 – 2020 роки.

Депутатами районної ради було розглянуто виконання програми цивільного захисту та енергоефективності Олександрійського району.

Також внесено зміни до районного бюджету на поточний рік; затверджено Статут комунальної установи «Олександрійський районний центр з обслуговування закладів освіти».

Наступними прийнятими рішеннями даної сесії були: схвалення пропозиції щодо проекту Закону України від 23.11.2018 року №933 «Про зміну меж районів Кіровоградської області», та передача будівель закладів освіти й охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Новопразької та Приютівської селищних рад.

Разом з тим, депутати розглянули та прийняли низку технічних рішень.