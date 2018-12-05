В Олександрії відбулася нарада щодо дій в надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану

Днями відбулася нарада з керівниками виконавчих органів ради, голови ОСББ, старших будинків, директорами підприємств і відомчих організацій щодо дій і укриття в захисних спорудах у разі виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період та в умовах воєнного стану.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Під час наради представники управління з питань цивільного захисту та відділу оборонної і мобілізаційної роботи міської ради, фахівці управління ДСНС, навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та військкомату провели роз’яснювальну роботу стосовно особливостей введення воєнного стану та організації призову до лав Збройних Сил України в особливий період.

Учасників наради поінформували про стан і утримання захисних споруд у місті, організацію укриття населення та ознайомили з діями у разі виникнення надзвичайних ситуацій.