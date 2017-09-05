В Олександрії відбулася «Повітряна Хресна Хода»

30-го серпня, напередодні святкування дня пам’яті Олександрійських святих – Священномучеників Адріана і Димітрія, священики Олександрійської єпархії окропили святою водою Олександрію.

Про це повідомляється на сайті Олександрійської єпархії.

Під час “Повітряної Хресної Ходи” священики проголошували молитви до святих угодників Божих – покровителів Олександрії та єпархії, про дарування миру, благополуччя, та Божого благословення всім олександрійцям та мешканцям єпархії.