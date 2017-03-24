Сьогодні, 24 березня 2017 року в бібліотеці ім. Пушкіна пройшла виставка вишитих ікон Алли Фрідман. На заході побували і кореспонденти Голосу Громади.

Сьогоднішня виставка стала першою в біографії майстрині. Пройшла презентація в читальному залі бібліотеки, де зібралась творча інтелігенція міста та волонтери, одною з яких, власне, є сама Алла Фрідман.

Наразі художниця має близько 30 робіт. Виконані вони хрестиком, нитками муліне. Авторка розповіла, що на виконання однієї ікони йде від декількох тижнів до 3 місяців.

На виставку завітало близько 20 осіб, а після презентації для присутніх влаштували фуршет.