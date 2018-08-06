В Олександрії відбулося перепоховання останків невідомого солдата

Сьогодні, 6 серпня, на кладовищі по вулиці Кременчуцькій пройшло перепоховання останків невідомого солдата який загинув у 1943 році під час бойових дій за звільнення Олександрії.

Вбитого під час війни солдата було поховано на приватній садибі Агафії Колісник, щоб уникнути будь-якого сплюндрування, адже атаки фашистів продовжувалися. Сьогодні ж його перепоховання відбулося з метою увіковічення пам’яті за всіма християнськими канонами.

На заході були присутні представники Олександрійської міської ради, голова фракції «БПП» Солідарність», представники Олександрійського військового комісаріату, військової частини та духовенство. Почесна громадянка та визволителька Олександрії Лідія Томіліна також була присутня і мала можливість сказати декілька пам’ятних слів.