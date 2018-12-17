В Олександрії відбулося урочисте складання Військової присяги на вірність українському народові

Днями на плацу військової частини поповнення 2-2018 склало присягу на вірність українському народові.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у Facebook.

Урочистості відбулися за участі представників місцевих органів самоврядування, ветеранів частини, присутності рідні та друзі новобранців.

Клятву вірності українському народові давали як строковики так контрактники серед яких чимало дівчат.

Гвардійці вшанували побратимів, які віддали своє життя під час виконання військового обов’язку хвилиною мовчання та здійснили покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим Захисникам України.

На служіння Батьківщині воїнів благословив військовий капелан отець Володимир.

По закінченню урочистих заходів батьки та рідні військовиків мали змогу поспілкуватися з командирами частини та обговорили питання щодо проходження військової служби, матеріального забезпечення, соціального захисту тощо.

