В Олександрії відбулося вшанування звитяги партизанів і підпільників ІІ світової війни

Сьогодні, о 10-й годині, на центральній Братській могилі (вул. Діброви) захисників і визволителів Олександрії від нацистських загарбників ІІ світової війни, відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня партизанської слави (його відзначення традиційно проходить в Україні 22 вересня), повідомляє «Голос Громади».

У заході взяли участь декілька сотень жителів міста – переважно учнівська та студентська молодь, а також громадяни старшого віку, представники міської влади і громадських організацій.

Нині в Олександрії проживають 4 учасники партизанського руху: це Куженко Лідія Леонідівна, Бойко Микола Мокійович, Крутько Іван Іванович та Роєнко Марія Михайлівна. На жаль, за станом здоров`я ніхто з них на урочистості присутнім не був – невпинний час робить своє: цим героям вже за 90…

З числа ветеранів-учасників бойових дій Другої світової на мітингу була Лідія Томіліна.

Ведучі – працівники міського Палацу культури Тетяна Присяжнюк та Роман Абажей в урочистій промові згадали подвиг олександрійських підпільників і партизанів, їхній неоціненний внесок у перемогу у ІІ світовій війні, після чого під звуки духового оркестру присутні поклали квіти на Братську могилу. З боку представників міської влади урочистих виступів не було.