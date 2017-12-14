Сьогодні, 14 грудня, в Олександрії відбулись 40 та 41 позачергові сесії Олександрійської міської ради, під час яких депутати підтримали зменшення відсотоку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста з 6% до 0,5% для «Агродар ЛТД».
Також представники депутатського корпусу проголосували за проект рішення про надання гарантії Олександрійської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов’язань КП «Теплокомуненерго» за договорами реструктуризації з НАК «Нафтогаз України».
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Наступними своїми рішеннями депутати міськради внесли зміни до бюджету та проголосували про заохочення голів квартальних комітетів міста.