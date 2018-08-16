В Олександрії відбулись навчання рятувальників, медиків та силовиків

Вчора, 15 серпня, рятувальники, поліція та бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги відпрацьовували в Олександрії взаємодію служб швидкого реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на УДСНС в Кіровоградській області.

Відповідно до тактичного задуму, під час руху на автодорозі легковий автомобіль потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та загорівся. Рятувальники ж мали ліквідувати осередок займання, деблокування умовно потерпілого з понівеченого авто та подальша передача пораненого медичним працівникам.

У спільних навчаннях з медиками та силовиками участь взяли місцеві підрозділи 2 Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії.