Сьогодні, 6-го грудня, в Олександрії відбулись урочистості до 74-ї річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників.

Захід, на який завітало близько ста мешканців, традиційно відбувся біля Братської могили по вулиці Діброви. Під час мітингу ведучі згадали страшні воєнні роки та героїчні подвиги радянських солдат, які ціною власного життя боронили і визволяли рідне місто від окупантів.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих у ті страшні і трагічні роки війни.