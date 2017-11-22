В Олександрії відбулися тренувальні навчання, створеного для ліквідації наслідків надзвичайних подій чи ситуацій, загону

Сьогодні, 22 листопада, в місті Олександрія пройшли тренувальні навчання, під час яких було відпрацьовано технологічний процес, перевірено технічний стан пожежної та аварійно-рятувальної техніки, а також відпрацювано умовну ввідну щодо ліквідації надзвичайної події на території підприємства.

Про це повідомила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Перевірка готовності відбувалася на потенційно небезпечному об’єкті – Олександрійська фабрика діаграмних паперів. До навчань було залучено 55 осіб з числа особового складу та 12 одиниць техніки Олександрійського зведеного загону №2.

“За результатами тренувального збору Олександрійського зведеного загону №2 визначено, що сили та засоби, що перебувають у його складі, готові до належного виконання завдань за призначенням у випадку великих пожеж, аварій тощо”,- йдеться у повідомленні рятувальників.