В Олександрії відбулися урочистості з нагоди 205-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка

Cьогодні, 9 березня, біля меморіалу ім. Т.Г. Шевченка з нагоди відзначення 205-ї річниці з Дня народження Великого Кобзаря відбулася літературно-музична композиція « І з нами в пам′яті навіки пророче слово Кобзаря».

Захід розпочав хоровий колектив “Веселка” з піснею на слова Кобзаря «Реве та стогне Дніпр широкий».

На заході були присутні представники міської влади, депутати Олександрійської міської ради «БПП «Солідарність», представники військової частини №2269, громадських організацій та небайдужі олександрійці аби вшанувати пам’ять Великого поета, письменника та визначного громадського діяча.

По завершенні урочистостей, присутні поклали квіти до меморіалу поета.

