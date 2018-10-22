В Олександрії відбулися урочистості з нагородження чемпіонів з футболу Кіровоградської області

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Минулими вихідними в Будинку футболу ФК «Олександрія» відбулося вшанування та відзначення чемпіонів області з футболу серед любителів – головківського «УкрАгроКом». Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Івана Мельника  у Facebook.

В своєму привітанні голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев підкреслив: «Це перша велика перемога на спортивних теренах нової ОТГ. Перемога на рівні області – це ще один крок до того, щоб зацікавити більше нашу молодь до зайняття спортом, зокрема, футболом. Ви несете культуру спорту в наше сьогодення, що відображається на рівні проведенні турніру з міні-футболу, що проводиться щорічно серед шкіл міста та району. Тому хочу побажати нових яскравих перемог, міцного футбольного довголіття».

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Голова Кіровоградської обласної федерації футболу відмітив чемпіонський шлях «УкрАгроКому» на аматорському рівні та побажав команді взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті України.

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