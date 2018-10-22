В Олександрії відбулися урочистості з нагородження чемпіонів з футболу Кіровоградської області

Минулими вихідними в Будинку футболу ФК «Олександрія» відбулося вшанування та відзначення чемпіонів області з футболу серед любителів – головківського «УкрАгроКом». Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Івана Мельника у Facebook.

В своєму привітанні голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев підкреслив: «Це перша велика перемога на спортивних теренах нової ОТГ. Перемога на рівні області – це ще один крок до того, щоб зацікавити більше нашу молодь до зайняття спортом, зокрема, футболом. Ви несете культуру спорту в наше сьогодення, що відображається на рівні проведенні турніру з міні-футболу, що проводиться щорічно серед шкіл міста та району. Тому хочу побажати нових яскравих перемог, міцного футбольного довголіття».

Голова Кіровоградської обласної федерації футболу відмітив чемпіонський шлях «УкрАгроКому» на аматорському рівні та побажав команді взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті України.