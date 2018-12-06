В Олександрії відбулися урочистості з відзначення Дня визволення міста (ФОТО)

Сьогодні олександрійці відзначили 75-у річницю визволення свого міста від німецько-фашистських загарбників та вшанували пам`ять захисників і визволителів Олександрії у другій Світовій війні, повідомляє «Голос Громади».

Офіційні покладання квітів та відзначення знаменної дати відбулися у місті на всіх братських похованнях радянських бійців. 715 солдатів і офіцерів Червоної армії поклали свої життя в кровопролитних боях за звільнення Олександрії від окупантів, одинадцять військових підрозділів за проявлений героїзм у цій бойовій операції отримали звання «Олександрійських». У вшануванні їхнього подвигу в нашому місті пройшла естафета пам`яті «Слава визволителям України». На центральному олександрійському меморіалі – Братській могилі на вул. І.Діброви були присутні естафетні групи Олександрії, Світловодська, делегація Олександрійського і Петрівського районів.

Привітав земляків з великою подією і Днем Збройних Сил України голова Кіровоградської обласної Державної адміністрації Сергій Кузьменко, який прибув для цього до Олександрії:

«Шановні друзі! 1943 рік – далеко у часі, але спогади про нього живуть у наших серцях. Дуже важливо, щоб з покоління в покоління ми передавали естафету пам`яті про ті трагічні, важкі і героїчні сторінки історії нашої держави. І ми також повинні пам’ятати, що тільки роблячи висновки з історичних подій, ми можемо сьогодні гарантувати своїй країні спокій і мирне небо над головою Я хочу подякувати тим, хто зі зброєю в руках зараз боронить наші кордони, щоб наша Україна була вільною і незалежною державою. Я схиляю свою голову перед подвигом тих, хто в 43-му році віддав за нас своє життя. Бажаю всім тут присутнім миру, здоров8я і процвітання», – сказав очільник Кіровоградщини.

З привітаннями виступили також міський голова Степан Цапюк, голова обласної ветеранської організації Василь Єфименко. А ветеран, учасник бойових дій, єдина у місті визволителька Олександрії Лідія Томіліна поділилася спогадами про ті важкі бої, які йшли за наше місто на його підступах і околицях та про своїх однополчан, з якими воювала тут пліч-о пліч.

Присутні на урочистому мітингу вшанували пам`ять визволителів хвилиною мовчання і поклали квіти до Братської могили. Як було зазначено у промовах, зараз у місті проживають 44 учасники бойових дій ІІ Світової війни. Олександрійці бажають їм здоров`я, добробуту і довгих років життя.