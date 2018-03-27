В Олександрії відбувся Чемпіонат України з армліфтингу

Громадська організація “Сильна Олександрійщина” приймала в місті Олександрія чемпіонат України з армліфтингу.

Чемпіонат проходив по версії “Всеукраїнськой Федирації Армліфтингу”, президентом якої є Малюшицький В’ячеслав.

Даний чемпіонат був одним із етапів формування збірної команди України для участі в міжнародних стартах.

На Олександрійщину завітали понад 80 найсильніших спортсменів України, які представляли 9 регіонів нашої країни.

Спортсмени показали гарні результати, створили неймовірну конкуренцію та змінили рекордну таблицю не тільки національного рівня. Також був встановлений міжнародний рекорд серед жінок в абсолютному заліку вправи тяга Apollon Axle Dedlift. Рекордсменкою в зазначеній вправі стала Гайдученко Людмила з Дніпропетровської області, яка підняла 133,8 кг. В свою чергу спортсмени Кіровоградської області також показали гарні результати та завоювали 9 золотих нагород.

ГО “Сильна Олександрійщина” висловлює подяку: народному депутату України Анатолію Кузьменку, голові Кіровоградської ОДА Сергію Кузьменку, депутату Олександрійської міської ради Андрію Коломійцеву, ТОВ “УкрАгроКом” в особі комерційного директора Павла Фесюка, голові Олександрійської РДА Богдану Курупу, директору ФК “Олександрія” Дмитру Кітаєву, галантереї виробів зі шкіри “Alexo” в особі Олексія Шиндора, приватним підприенцям Констянтину Пушкарю та Дмитру Губареву, закладам швидкого харчування “MCdeBurg” ” Sanremo” та дитячо-хореографічній школі-студії “ШОК”.