В Олександрії відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу

У суботу, 17 листопада, в Олександрії відбувся перший чемпіонат України з окремих дисциплін пауерліфтингу по версії Всеукраїнського об’єднання пауерліфтерів (ВОП).

Привітати спортсменів завітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев.

Участь у чемпіонаті взяли понад 60 найсильніших спортсменів України, які представляли збірні команди Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Київської та Кіровоградської областей.

Спортсмени виступали в таких вправах, як жим лежачи та станова тяга серед чоловіків і жінок різних вагових та вікових категорій.

Наймолодшою спортсменкою чемпіонату стала 8-ми річна спортсменка Софія Смолєва, яка змагалася у вправі “Станова тяга”, а найстаршим спортсменом став 64-х річний Володимир Корольов.

Спортсмени показали досить високі результати, підтвердженням яких є виконання та присвоєння 15 звань кандидатів в майстри спорту, 11 звань майстрів спорту та 13 звань майстрів спорту міжнародного класу.

На даному чемпіонаті було встановлено понад 20 рекордів України в різних вагових та вікових категорій.

Також були визначені абсолютні рекорди серед чоловіків та жінок, а саме, Федорова Вікторія з міста Кривий Ріг встановила абсолютний рекорд чемпіонату у вправі “Жим лежачи” серед жінок, Коваленко Євген з міста Олександрія встановив абсолютний рекорд чемпіонату з жиму лежачи серед чоловіків, Шевченко Карина з міста Олександрія встановила абсолютний рекорд чемпіонату у вправі “Станова тяга” та Бояр Олег встановив абсолютний рекорд чемпіонату у вправі “Станова тяга” серед чоловіків.