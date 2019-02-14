В Олександрії відбувся молодіжний флешмоб до Дня закоханих (ВІДЕО)

Сьогодні, 14 лютого, о 14:00 на площі Соборній в Олександрії провели святковий захід з нагоди відзначення Дня Св. Валентина.

На головній площі міста зібралася молодь та закохані пари, щоб взяти участь у святі.

Для всіх присутніх провели конкурси та виступили місцеві вокалісти з музичними номерами.

У завершальній частині заходу всі охочі створили з живого ланцюга зі стрічками велику фігуру у формі серця, а потім ці стрічки золотого та червоного кольору зав’язали на дереві кохання й загадали бажання.