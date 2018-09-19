В Олександрії відбувся огляд-конкурс аматорських театральних колективів «У променях театру»

Минулого тижня, в районному будинку культури пройшов огляд-конкурс аматорських театральних колективів «У променях театру».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Представити свої таланти у конкурсі зібралося 8 театральних колективів та театрів малих форм Олександрійщини.

Окрім цього, для учасників та глядачів конкурсу виступив хореографічний колектив «Авантюрин» під керівництвом Наталії Козинець.

Так за результатами, Гран-прі виборов аматорський театр малих форм Олександрівського сільського будинку культури, керівник Валентина Жовтоножко.

Також, дипломом III-го ступеню нагороджений театр малих форм Новопразького селищного будинку культури № 1, керівник Алєксєєва Наталія, та аматорський театральний колектив Добронадіївського сільського будинку культури, керівник Двалішвілі Тетяна;

дипломом II ступеню – аматорський театральний колектив Попельнастівського сільського будинку культури, керівник Чорнобривець Ольга;

дипломом I ступеню – аматорський театральний колектив «Вид» Михайлівського сільського будинку культури, керівник Ольга Ковбаса.