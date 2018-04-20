Сьогодні, 20 квітня, на території міського будинку дитячої та юнацької творчості І-й етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (“Джура”), в якій взяли участь 13 команд загальноосвітніх закладів Олександрії.

До складу судівської комісії увійшли: головний суддя – Мажаєв Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи БДЮТ, а також судді на етапах гри: 1. – Стройова підготовка, 2. – Рятівник, 3. – Топографія, 4. – “Відун”, 5. – Смуга перешкод, 6. – Стрільба.

Кожна команда, у складі шістьох осіб змагалися у вмінні надавати першу долікарську допомогу з елементаами рятувальних робіт, подоланні смуги перешкод та в інтелектуальних змаганнях з історії українського війська, козацтва та сучасних збройних сил України.

Найкраще з вказаними завданнями впоралася команда Олександрійського навчально-виховного комплексу ЗНЗ №17, учні якого і зайняли перше місце. Другу позицію в нелегкій боротьбі здобули учні ЗНЗ І-ІІІ № 6, а третє місце посіли вихованці навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа». В майбутньому вищевказані команди-переможці візьмуть участь в обласному етапі змагань.

Учні «Олександрійського колегіуму – спеціалізована школи» дякують Олександрійській міській організації «БПП «Солідарність» за надану спонсорську допомогу у придбанні форми.