В Олександрії відбувся спортивний турнір серед силачів

Вчора, 2 червня, в Олександрії на спортивному майданчику ЗНЗ №9 відбувся турнір «Сильна нація».

Повідомляє Голос Громади.

В змаганнях брали участь команди ГО «Сильна Олесандрійщина» та ГО «Національні дружини».

Всього, в естафеті було п’ять вправ, а саме:

перенесення колоди,

перекидання покришки вага якої 150 кг,

піднімання вантажу 70кг,

розколювання колоди та перетягування канату.

По завершенню турніру, спортсмени отримали подяки за участь та солодощі.

Організаторами змагань виступили Національний Корпус та Національні Дружини.