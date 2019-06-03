В Олександрії відбувся спортивний турнір серед силачів

Вчора, 2 червня, в Олександрії на спортивному майданчику ЗНЗ №9 відбувся турнір «Сильна нація».
Повідомляє Голос Громади.
В змаганнях брали участь команди ГО «Сильна Олесандрійщина» та ГО «Національні дружини».
Всього, в естафеті було п’ять вправ, а саме:
- перенесення колоди,
- перекидання покришки вага якої 150 кг,
- піднімання вантажу 70кг,
- розколювання колоди та перетягування канату.
По завершенню турніру, спортсмени отримали подяки за участь та солодощі.
Організаторами змагань виступили Національний Корпус та Національні Дружини.