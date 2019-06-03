В Олександрії відбувся спортивний турнір серед силачів

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Вчора, 2 червня, в Олександрії на спортивному майданчику ЗНЗ №9 відбувся турнір «Сильна нація».

Повідомляє Голос Громади.

В змаганнях брали участь команди ГО «Сильна Олесандрійщина» та ГО «Національні дружини».

Всього, в естафеті було п’ять вправ, а саме:

  • перенесення колоди,
  • перекидання покришки вага якої 150 кг,
  • піднімання вантажу 70кг,
  • розколювання колоди та перетягування канату.
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По завершенню турніру, спортсмени отримали подяки за участь та солодощі.
Організаторами змагань виступили Національний Корпус та Національні Дружини.

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