В Олександрії відбувся святковий чемпіонат Кубку України з окремих дисциплін пауерліфтингу (ФОТО)

На передодні святкування дня міста, Олександрія приймала Кубок України з окремих дисциплін пауерліфтингу, організаторами якого виступили Всеукраїнське об’єднання пауерліфтерів та ГО «Сильна Олександрійщина».

У даному заході взяли участь спортсмени різних регіонів України та клубів, а саме : Полтавської, Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

На участь у Кубку спортсмени подали понад 80 заявок.

Учасники показали дуже гарні результати, було встановлено понад 10 нових рекордів України, були визначені призери, переможці та абсолютні переможці у таких вправах як жим лежачи та станова тяга.

У підсумку Кубку України третє місце посіла команда СК «Sportrend» м. Олександрія, друге місце команда Громадська організація «Сильна Олександрійщина» Олександрійський район та перше місце посіла команда клубу «Атлетик» з міста Кременчук.

Всеукраїнське об’єднання пауерліфтерів дякує за підтримку в проведенні та організації народному депутату України Анатолію Кузьменку, голові Кіровоградської ОДА Сергію Кузьменку, голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву, ТОВ «УкрАгроКом», директору ФК «Олександрія» Дмитру Кітаєву, шкір галантереї «Alexo» в особі Олексія Шиндора та керівництву СК «Sportrend».